Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile il Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan meydan, cadde ve sokaklarda yasaklara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ayrıca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin çeşitli yerlerine mama bıraktı.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçmeye devam ederken, maske takmayanları uyardı.

Düzce Valiliğince, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesinde giriş ve çıkışlara getirilen 14 günlük sınırlandırmayla ilgili ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, pazar alanında, vatandaşların güvenilir şekilde alışveriş yapabilmesi için maske, eldiven, dezenfektan dağıtımı ile "sosyal mesafe" uygulamalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, "Evde kal" çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve pide ulaştırıyor.

Kentte Kovid-19 ile mücadeleye katılan mesleki ve teknik liselerin ürettiği 5 bin 500 yüz koruyucu siperlikli maske, tüm sağlık kuruluşlarına, vefa destek ekiplerine, Düzce Belediyesine ve talepte bulunan kamu kurumlarına dağıtıldı.

Bolu

Bolu'da, koaranavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında kontroller devam ediyor.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan ve Bolu kent merkezinden geçen D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında polis, jandarma ve sağlık ekiplerince koordineli olarak kontroller yapılıyor.

Denetimlerde, vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Öte yandan kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesinde de giriş ve çıkışlar bariyerlerle kontrol edilmeye devam ediliyor. Polis ekipleri maskesi olmayan ya da sokağa çıkması yasak olanlara cezai işlem uyguladı.

Kent genelinden Bolu Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışmaları devam etti.

Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, kentte maske dağıtmayı sürdürürken, vatandaşlar eczanelerden de maskelerini aldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kentte maksimum hijyen sağlanması için kullanılmış maske ve eldivenler toplandı, mahalle, cadde ve sokaklarda da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları devam etti.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan halk pazarında Kovid-19 ile mücadele tedbirleri uygulanıyor.

Alınan tedbirler sonucu satış tezgahları arasında en az 3 metrelik mesafe kuralı, vatandaşların birbirine sosyal mesafeyi koruyacak uzaklıkta bulunması ve hijyenik önlemlerin alınmasına özen gösteriliyor. Sıkı denetim altında olan halk pazarları, emniyet, sağlık ve zabıta ekiplerince kontrol edildi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele tedbirlerinin aksatılmadan uygulandığını söyledi.

Son günlerde salgın karşısında verilen mücadelenin güzel sonuçlarına hep birlikte şahit olunduğunu belirten Ürkmezer, "Devletimizin aldığı tedbirlerin yanında vatandaşımızın duyarlılığı beklenileni gerçekleştirdi. Bu tabloya gölge düşürmemek için hep beraber alınan tedbirlere uyacağız. Pazar yerimizde maskesiz vatandaşımızın olmaması, pazarcı esnafımızın hijyene dikkat etmesi ve sosyal mesafeye riayet edilmesi, kurallara kayıtsız kalınmadığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Sakarya, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 04:32 Kaynak: AA


Son Dakika

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım         
22:31
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu         
22:28
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmedi Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmedi         
22:12
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları         
21:40
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine başlanıyor         
21:27
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:18
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı         
20:59
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi         
20:53
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti         
20:34
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
20:04
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler         
20:02
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi         
19:56
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı         
19:52
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu         
19:28
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti         
19:09
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi         
19:06
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti         
18:54
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var         
18:50
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz         
18:39
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı         
18:35
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları         
18:21
Batman'da bir evi böcekler istila etti Batman'da bir evi böcekler istila etti         
17:48
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum         
17:45
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır         
17:36
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor         
17:23
Zehirli olan Zehirli olan "sarı akrep" Aydın Nazilli'de görüldü         
17:21
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti         
17:16
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi         
17:13
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 22:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]