Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulaması aralıksız sürüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulaması aralıksız sürüyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileriyle evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sakaryalılara evde kalmaları, dışarı çıkılması halinde ise kurallara uyulması çağrısı anons ediliyor.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçmeye devam ederken, maske takmayanları uyarıyor.

Yığılca ilçesine 14 gün boyunca getirilen kısıtlama nedeniyle söz konusu ilçeye giren araçlar, kontrol noktasında denetimden geçiriliyor.

Kentte görev yapan Vefa Sosyal Destek Gruplarına bağlı ekipler, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenler ile ihtiyaç sahiplerine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ise İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla polis, jandarma, zabıta, İl Sağlık ve İl Ticaret müdürlükleri ile müşterek oluşturulan ekipler, il genelinde tüm işletmelerde, açılış kapanış saatleri, fahiş fiyat ve gıda ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altı çocukları mutlu edebilmek, salgın tedbirleri nedeniyle oluşabilecek moral bozukluğunu önlemek amacıyla Vefa Sosyal Destek Grupları, Yığılca Kaymakamlığı koordinesinde görev yapıyor.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Salgınla mücadelede belli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Gürel, "Kazanımlarımızın artarak devam etmesi için kurallara uymaya devam edelim. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Çıkmanız gerekiyorsa sokakların kalabalık olmadığı saatleri seçin, maskenizi takın, hijyene dikkat edin ve sosyal mesafeyi gözetin. Allah'ın izniyle, aydınlık ve güzel günlere az kaldı. Biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kentin işlek caddelerinde vatandaşlara koruyucu maske dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldığını söyledi.


Safranbolu halkının Kovid-19 için alınan tedbirlere riayet ettiğini belirten Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın çoğunluğunun maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğunu görmek memnuniyet verici. Ancak dışarıya mecbur kalmadıkça çıkmamak gerekiyor. Zorunlu olarak dışarıya çıkan ve maske ihtiyacı olanlara yönelik Kaymakamlığımızca maske dağıtıyoruz. Önümüzdeki hafta toplamda 15 bin maske dağıtmayı planlıyoruz."

Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Tülümen, 30 öğretmen ve usta öğretici ile cerrahi maske üretimi çalışmalarına yeni makineyle hız verildiğini bildirdi.

Tülümen, üretilen maskelerin İl Sağlık Müdürlüğünce sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra paketlendiğini belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karabük Valiliğine ve ihtiyacı olan kurumlara teslim edildiğini dile getirdi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Zonguldak Belediyesi ekipleri cadde, mahalle ve sokakları dezenfekte edip yıkadı, sokak hayvanları için mama bıraktı.

Bolu

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir ay önce yaya giriş ve çıkışlarına kapatılan kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi, kontrollü olarak ve denetimler artırılarak yaya trafiğine açıldı.

Kentin giriş ve çıkışında oluşturulan kontrol noktasında ise ekipler vatandaşların ateşini ölçmeyi sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin kentte dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

Bartın

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Nisan'da karantina altına alınan merkeze bağlı Uğurlar köyünde karantina tedbirini kaldırdı.

Yine sosyal mesafe kuralına uyulması kaydıyla Bartın kapalı pazar yerindeki mevcut tezgahların geniş olmasından dolayı tezgah başına en fazla iki satış görevlisinin, il genelindeki diğer semt pazarlarında ise tezgah başına en fazla bir satış görevlisinin hizmet sunması kararı alındı.

Bu kararla tüm pazar yerlerinde tezgah başına en fazla iki müşteriye hizmet verilebilecek.

Koronavirüs, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:10 Kaynak: AA


Son Dakika

Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi         
20:51
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi         
20:22
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il         
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak         
20:10
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak         
19:52
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı         
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında kademeli normalleşme sürecinin ayrıntılarını açıkladı         
19:30
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti         
19:20
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar         
19:04
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor         
19:02
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi         
18:57
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı         
18:54
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı         
18:45
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti         
18:12
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 20:54:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]