Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.



Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları ve pazar denetimleri sürdürülürken, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını gideren belediye ekipleri, görevli sağlık çalışanlarının ulaşımını da sağlıyor.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kurduğu tesiste maske üretimine başlandı. Tesiste haftada 100 bin maske üretilmesi hedefleniyor.

Kocaeli

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce salgın kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 918 iş yeri ve 3529 kişi kontrol edildi.

Karantina kurallarını ihlal eden 40 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 33 kişiye, sosyal mesafe ihlali yapan 15 kişiye, seyahat izni olmadan seyahat eden 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Bolu

Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bariyerlerin kaldırılmasının ardından polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin kontrol ve denetimleri arttı.

Ekipler tarafından caddede maske kontrolü yapılıyor.

D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında da kontroller devam ediyor. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordinesinde yapılan kontrollerde vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler tarafından kentte dezenfeksiyon çalışması sürüyor.

Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından kentte maske dağıtımı devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri mahalle, cadde ve sokakları yıkamanın yanı sıra otobüs durakları ile çöp konteynerlerini dezenfekte etti, sokak hayvanları için de kentin çeşitli yerlerine mama bıraktı.

Karabük

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubunca vatandaşlara maske dağıtılmaya devam edildi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar sadece ilçe merkezinde 10 binden fazla koruyucu maske dağıtıldığını söyledi.



Vatandaşların koruyucu maske sıkıntısı yaşanmaması için Vefa Sosyal Destek Grubunun maske dağıtımına ara vermeden devam ettiğini belirten Ürkmezer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız bu uygulama vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Sizlerin sağlığı için aldığımız tedbirlere uyalım ve evlerimiz de kalalım." dedi.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçmeye devam ederken, maske takmayanları uyarıyor.

Yığılca ilçesine 14 gün boyunca getirilen kısıtlama nedeniyle ilçeye giren araçlar, kontrol noktasından geçiriliyor.

Kentte görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlananlar ile ihtiyaç sahiplerine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ise toplu taşıma ve ortak kullanım alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan atölyede ise maske üretimine devam ediliyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce 38 filyasyon ekibi kuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele amacıyla kurulan filyasyon ekiplerinde toplam 80 sağlık personelinin görev aldığını belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca koronavirüs operasyon merkezinde de nöbetçi olarak görev yapan 10 sağlık çalışanı ile filyasyon çalışmaları 7/24 esasına göre devam etmektedir. Filyasyon çalışması yapan ekipler, koruyucu ekipmanlarla ev ziyaretlerinde bulunarak her bir temaslı kişiye ulaşma konusunda titiz bir çalışma yürütmektedir. Filyasyon ekipleri ilimizde bu zamana kadar 2 bin 370 kişiye ulaşarak, ev ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca her ziyaret sırasında temaslılar, hastalık açısından da değerlendirilmekte ve koronavirüs şüphesi olan kişiler 112 ve hastanelerle koordine şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir."