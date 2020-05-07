Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler, ortak kullanım alanlarını temizlerken, Adapazarı Belediyesi ekipleri de ilçedeki berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Maske üretimini ve dağıtımını sürdüren belediye ekipleri, kent genelinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 5 bin aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen vatandaşların, karantina süresince kalacakları öğrenci yurtları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı çalışan ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Vatandaşlar yurtlarda gönül rahatlığıyla 14 gün ayrı odalarda kalıyor. Eskiler, bu sürenin ardından evlerine uğurlanırken, yeni misafirler için odalar hazırlanıyor.

Bu kapsamda yurttaki masa, pencere kulpları, kapı, koridor, tuvalet ve diğer tüm mekanlar baştan aşağıya dezenfekte edilerek temizleniyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaptığı açıklamada, berber ve kuaför salonlarının 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağını hatırlatarak, alınan bu kararın ardından ilçedeki tüm berber ve kuaför salonlarının dezenfekte edilmesi için harekete geçtiklerini vurguladı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, berber ve kuaför salonlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, il dışından kente girişlerde sınırlamanın sürdüğü ve tüm illerden kara yolu haricinde girişleri önlemeye yönelik olarak da tedbirler alındığı belirtildi.

Sınır hattında kara yolu dışında kalan tarla, ağaçlık, tepelik alanlarda güvenlik görevlileri tarafından 24 saat esasına göre gizli noktalarda gözetleme ve kontrol icrasına başlandığı ifade edilen açıklamada, köy ve tali yolları kullanarak kente kaçak şekilde giriş yapılmasının önlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda İstanbul'dan seyahat izin belgesiz olarak gelen bir kişinin arazi kesiminde yakalandığı, hakkında adli ve idari işlemlerin yapılmasının ardından 14 günlük karantina süresini tamamlamak üzere öğrenci yurduna gönderildiği kaydedilen açıklamada vatandaşların tedbirlere uymayanları ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak haber verilmesi istendi.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçmeye devam ederken, maske takmayanları uyarıyor.


Yığılca ilçesine 14 gün boyunca getirilen kısıtlama nedeniyle ilçeye giren araçlar, kontrol noktasından geçiriliyor. İlçede getirilen kısıtlamalara uymayan vatandaşlara cezai yaptırım uygulanıyor.

Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Gölyaka ve Çilimli belediyeleri tarafından kurulan maske atölyelerinde ise çalışmalar sürüyor.

Ayrıca belediye ekipleri kentte dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Kamu kurumları, toplu taşıma araçları ve halkın sık kullandığı caddelerde çalışmalarını sürüdüren ekipler, talep doğrultusunda da çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bolu


Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bariyerlerin kaldırılmasının ardından polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin kontrol ve denetimleri arttı. Ekipler tarafından caddede maske kontrolü yapılıyor.

D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışları ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı girişinde de kontroller devam ediyor.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordinesinde yapılan kontrollerde vatandaşların ateşi ölçülüyor.


Bolu Belediyesine bağlı ekipler tarafından kentte dezenfeksiyon çalışması sürüyor. Ayrıca Demokrasi Meydanı'na kurulan dezenfeksiyon tüneli de vatandaşlar tarafından kullanılıyor.


Türk Kızılay Bolu Şubesi de kentte maske dağıtımına devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin en işlek yerlerinden olan Gazi Paşa Caddesi'nde araç yoğunluğunun azaltılması için caddenin bazı giriş noktalarına bariyerler konuldu.


Zonguldak Belediyesi ekipleri mahalle ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Türk Kızılay ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karabük

Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler tarafından gıda ve temizlik, garanti belgesi, sağlık ürünleri, market çalışma saatleri, maske, eldiven ve dezenfektan bulundurulması ile sosyal mesafe kuralı denetimlerinin her gün farklı bölgelerde devam ettiği belirtildi.

Denetimler kapsamında 364 firmada 616 ürünün denetiminin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde süpürme, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 01:10 Kaynak: AA


Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi         
19:21
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti         
19:13
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti         
18:52
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi         
18:33
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü         
18:33
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:27
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı         
18:15
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli         
18:13
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
17:52
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı         
17:43
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu         
16:43
Motorine 7 kuruş indirim geldi Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 20:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]