Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Bolu, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Bolu, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, ortak kullanım alanları ile sokak ve caddelerde dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor, maske takmayanları uyarıyor.

Düzce Belediyesi, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunun aldığı karar gereği toplu taşıma araçları seferlerinde yeni düzenlemeye geçildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde tüm toplu taşıma araçlarının 8 Mayıs Cuma günü saat 24.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar her hafta sonu (cuma saat 24.00 ila pazar saat 24.00 arası) ve resmi tatil günlerinde geçerli olacak şekilde sadece 07.00-09.00 ve 16.00-19.00 saatlerinde sefer yapması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 11 Mayıs gününden itibaren hafta içi saat 20.00'den sonra da otobüs seferleri yapılmayacağı kaydedilerek "Bu çerçevede yeni bir düzenleme daha yaparak, otobüsler için yeni sefer saatleri uygulamasına geçilecek." ifadesi kullanıldı.

Karabük

Karabük'te Kovid-19 ile mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 48 günde 51 bin 830 talebi yerine getirdi.

Türk Kızılay Karabük Şubesi gönüllüleri kent merkezinde vatandaşlara 1500 maske ile 500 dezenfektan dağıttı.

Bolu

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis, bekçi ve zabıta ekipler tarafından kontroller sürüyor.

Maskesi olmayan vatandaşlar ekipler tarafından uyarılıyor ve maske veriliyor. Vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uyması isteniyor.

Demokrasi Meydanı'na kurulan dezenfeksiyon tüneli de vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

Tedbirler kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında polis ve sağlık ekipleri tarafından kontroller devam ediyor. Vatandaşların ekipler tarafından ateşi ölçülüyor ve toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralları kontrol ediliyor.

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından kentte dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Karabük, Sakarya, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 04:36 Kaynak: AA


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