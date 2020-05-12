Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak'ta, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak'ta, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Tedbirler kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi her eve maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Belediye ekiplerince dağıtılan çantalarda 20 maske, bir dezenfektan, tanıtım broşürü ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mektubu bulunuyor.

Ayrıca belediye ekiplerince kamu binalarının dezenfeksiyonu yapılmaya devam ediyor.

Sapanca Belediyesi de yeniden hizmete başlayan berber ve kuaförlere siperlik ve maske dağıttı, salonların dezenfeksiyonunu sağladı.

Zabıta ekipleri, salonlarda genelge doğrultusunda denetimlerde bulundu.

Öte yandan, Sapanca'da tedbirler kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar Sapanca Belediyesi ekiplerince aranıp talepleri alınıyor. Sapanca Belediyesince telefondan aranan 65 yaş üstü vatandaşlar, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını aktardı.

Kocaeli

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, AVM yönetimlerince, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı takip edilecek, denetlenecek ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanacak. Bu amaçla her AVM için koronavirüs tedbirleri sorumlusu/sorumluları belirlenecek.

AVM'de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik eğitimler verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce, koronavirüs pandemisiyle mücadele sürecinde, engelli vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Engelli bireylere ve ailelerine sosyal destek paketi kapsamında erzak ve hijyen seti dağıtıldı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Ekiplerce, mahalle, cadde ve sokakların yıkanmasının yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Sokak hayvanları için de mama bırakıldı.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor, maske takmayanları uyarıyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Twitter'dan yaptığı açıklamada 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı.

Düzce Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm birimleriyle tam bir seferberlik içinde çalışmak ve maske üretim kapasiteni artırmak için gerekli makine ve teçhizatı oluşturdu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatlı ile "BELMEK" koordinatörlüğünde kurulan maske üretim atölyesi, alınan maske kesim makinesi ile birlikte üretim kapasitesini günlük 30 bine çıkardı. Şimdiye kadar 100 binden fazla maske üreten Düzce Belediyesi, ürettikleri maskeleri 56 mahalle muhtarlıklarına, kurum ve kuruluşlara dağıtımını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Halka Ortak Spor Yaptırma" projesi kapsamında Kick Boks Milli Takım sporcusu Ekrem Ahmet Aksan, bir sitede vatandaşlara antrenman yaptırdı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonluğunda, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve hayvansever grupların katılımıyla şehir merkezinin beslenme odaklarına sokak hayvanları için su ve mama dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri Beyköy beldesi ile Sinirci köyünde sokağa çıkamayan ve işinden ayrılmak zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve kavurma etlerini ulaştırdı.

AK Parti Düzce Başkanlığı, telekonferans üzerinden haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Bolu

Bolu genelinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor.


Kentin normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor.


Öte yandan kentin giriş ve çıkışlarında polis ve sağlık ekipleri tarafından denetimler sürüyor. Polis ekipleri tarafından vatandaşların maskeleri kontrol edilirken, sağlık ekipleri tarafından da ateşleri ölçülüyor.


Türk Kızılay Bolu Şubesince kent merkezinde maske dağıtımı devam ediyor.


Mudurnu ilçesinde hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler ile güzellik salonlarının dezenfekte işlemleri belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Karabük

Karabük Valiliği, Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 5 bin 647 çalışana 7 milyon 430 bin 700 lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkilerini gösterirken özellikle bu dönemde işverenler ve çalışanlar için ekonomik olumsuzlukların yaşandığı belirtildi.

Bu süreçte Karabük'te çalışanların maaşlarını ödemekte güçlük çeken bin 454 işverenin Kısa Çalışma Ödeneğine başvurduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan çalışanlar için ilk maaşlar 5 Mayıs Salı günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Salgın nedeniyle ekonomik olarak etkilenen bin 454 firma ve 7 bin 782 çalışanın talepte bulunduğu Kısa Çalışma Ödeneğinde sisteme girilen 7 bin 240 sigortalıdan 5 bin 647'si bu ödenekten yararlanırken 1 bin 593 sigortalı yararlanamamıştır. İlimizde 5 bin 647 çalışana 7 milyon 430 bin 700 lira ödeme yapılmıştır."

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri berber ve kuaför esnafına uyması gereken kurallarla ilgili tebligatta bulundu.


Esnafları hijyen kuralları, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı ile tek kullanımlık malzemeler kullanılması yönünde bilgilendiren ekipler, berber ve kuaför esnafına maske verdi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de ilçede faaliyet gösteren berber ve kuaför esnaflarına temizlik kiti dağıttı.


Bartın

Bartın'da salgının yayılmasını engellemek amacıyla ildeki tüm vatandaşlara maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşların alınan karara uydukları görüldü.

Gerek mahalleler gerekse kent merkezinde vatandaşların hemen hemen tamamı maskeyle sokağa çıkarken, maskesiz olanlar da emniyet ve zabıta ekiplerince uyarıldı.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 02:40 Kaynak: AA


Son Dakika

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