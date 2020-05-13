Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi, uzun bir aradan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berber salonlarına dezenfektan ile hijyen seti dağıttı.

Körfez Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan ve tamamı gönüllülük esasıyla çalışan 50 kişilik ekip, bugüne kadar 50 bin maske üretimi gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa destek olmak amacıyla Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine dağıtılmak üzere 200 gıda kartı verdi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Ekipler, mahalle, cadde ve sokakları yıkamanın yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerlerinin yanı sıra oyun parklarını dezenfekte etti.

Bolu

Bolu genelinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor.

Kentin en işlek yeri olan İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçilerce kontroller yapılıyor.

Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor.

Öte yandan kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerince denetimler sürüyor.

Polis ekipleri maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise ateşi ölçüyor.

Türk Kızılay Bolu Şubesince kent merkezinde maske dağıtımı devam ediyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler ise kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor, maske takmayanları uyarıyor.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı, pandemi sosyal destek programı 1. 2 ve 3. faz yardım paketlerine 9 bin 432 kişiye 1000 liralık yardımda bulunulduğunu bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Düzce il ve ilçe belediyelerde 1000 vatandaşa nakit destek kartı dağıtıldığı belirtilen açıklamada, ek ders ödeme olanağından 967 kişinin faydalandığı ifade edildi.

Açıklamada, 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye koruyucu maske ve kolonya, il ve ilçelerde toplam 800 bin koruyucu maske dağıtıldığı, il ve ilçe belediyelerine toplamda 9 bin 763 gıda paketi yardımında bulunulduğu kaydedildi.

Türk Kızılay Düzce şubesi ekipleri Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan gelerek Necla Pekolcay Yurdu'nda misafir edilen vatandaşlara üç öğün yemek hizmeti vermenin yanı sıra ara öğünlerinin de dağıtımını gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca işinden ayrılmak zorunda kalan, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırmaya devam ediyor.

Karabük

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili genelgeler doğrultusunda pazar yerlerinde tedbirler almaya devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Kovid-19 nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan çocuklar için parkları dezenfekte etti.

Ayrıca Eflani Belediyesi zabıta ekipleri, berber esnafını denetleyerek iş yerinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yaptı.