Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara iş yerleri ve pazar yerlerinde uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, maske üretim imalathanesinde 10 milyon maske üreterek il genelindeki 500 bin haneye dağıtmayı hedefliyor.

Sakaryalılara evde kalmaları, dışarı çıkılması halinde ise kurallara uyulması konusunda anons yapılıyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Koronavirüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmayan ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi ekipleri, ana arter, cadde, sokak ve kent merkezini, özel solüsyonlu sularla periyodik olarak yıkıyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipler de Ramazan Bayramı öncesi tatlı satış yerlerinde hijyen denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe genelinde faaliyet gösteren tatlı satış ve imalat yerlerinde temel hijyen kuralları konusunda denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Özellikle salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması, kişisel ve genel temizlik kurallarının aksatılmaması yönünde uyarılarını yineleyen ekipler maske, eldiven ve bone kullanımının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Karabük


Karabük Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla önlemlerin alındığını, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir aksaklık yaşanmaması için her türlü çalışmanın yapıldığını duyurdu. Kentte, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları aralıksız sürüyor. Market, manav, kasap ve şarküteri gibi iş yerleri ekipler tarafından denetleniyor.

Safranbolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara yönelik berberler, kuaförler, güzellik salonları, pazar yeri ve toplu ulaşım araçları denetlendi.

Safranbolu Kaymakamlığı bünyesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri ve Esnaf Odası Temsilcilerinden oluşturulan ekiplerle 85 kuaför salonu, berber ve güzellik salonu, 53 ticari taksi ve 6 durak, 64 toplu taşıma aracı ve pazar yerleri kontrol edildi.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, pandemi sürecinin başlamasıyla alınan kararları zamanında ve yerinde uyguladıklarını belirterek "Tabii ki biz rehavete kapılmadan denetimlere devam edeceğiz ve bu illetten milletçe kurtulacağız. Denetimler esnasında kurallara riayet edildiğini görmemiz bizleri çok memnun etti, desteklerinden dolayı tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. İlde alınan maskesiz sokağa çıkmama kararının ardından maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar ikaz ediliyor.

Öte yandan, kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri sürüyor. Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.


Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta polis ekipleri, bariyerlerle kapatılan Gazipaşa Caddesi'ne girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri için uyarıyor.

Zonguldak Belediyesi ekipleri ise kullanılmış maske ve eldivenlerin toplayarak çöp konteynırlarını, atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Düzce

Düzce'de şehir merkezinde bulunan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Avni Akyol Parkı, Anıtpark Meydanı'nda polis ekipleri vatandaşların geçişine ateşlerini ölçerek izin veriyor. Ekipler, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve maskelerini takmaları için denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ekipleri mahalle, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Koronavirüs, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

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