Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ortak kullanım alanlarını sürekli dezenfekte eden ekipler, maske dağıtımını sürdürüyor.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen, 2,5 ayın ardından yarın eda edilecek cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camiler de dezenfekte edilerek hazır hale getiriliyor.

Düzce

Düzce'de polis, jandarma ve zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi bünyesinde oluşturulan atölyede günlük 21 bin maske üretimi yapılıyor.

Vefa Sosyal Destek Grupları, kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ediyor.

Karabük

Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla il merkezi ve ilçelerde evlerinden çıkamayanlar ile ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor.

Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecinde tedbirler alınarak 29 Mayıs'ta yeniden cemaatle namaz kılınmaya başlanacak kentte, namaz kılınacak alanların belirlenerek hazırlıklar tamamlandı.

Öte yandan il ve ilçe belediyelerinin maske üretimi, iş yerleri denetimi ve hijyen çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Bartın

Bartın'da emniyet ve zabıta ekipleri gün boyu gerek açık alanda gerekse iş yerlerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Cami ve belediye hoparlöründen anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

Bartın Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İzmit - Kartal Hat 200 otobüslerinin sefer saatlerinde güncelleme yapıldı.

UlaşımPark, normalleşme sürecinde yolcu yoğunluğunu dikkate alarak vatandaşların daha rahat seyahat edebilmeleri için otobüs sefer saatlerini 30 dakikaya indirdi.

Pandemi sürecinde otobüslerde kapasitenin yarısı kadar yolcu alınıyor, otobüslerdeki panolardan yapılan duyurularla yolcular dikkat edilmesi gereken konularda uyarılıyor, kameralardan maske kontrolü yapılıyor.

Otobüsler, sık sık dezenfekte ediliyor, yolcuların temas ettiği yerler, araç içi camlar ve koltuklar yıkanıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta koronavinüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri cadde, mahalle ve sokakları dezenfeksiyon çalışmaları sürdürüyor.

Ekipler, ayrıca çocuk parklarının yanı sıra çöp konteynerlerini ve atık maske ile eldiven kutularını da dezenfekte ediyor.

Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor.

Kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında da polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.