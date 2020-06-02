Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı yerler ile park, oyun alanı ve bahçeleri dezenfekte ediyor.

Kocaeli

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, oyun alanı ve bahçelerde bakım, temizlik çalışmalarına hız verdi.

Salgınla mücadele döneminde çocukların belirlenen günlerde aileleriyle park ve bahçelerde gönüllerince oynayıp eğlenebilmeleri için bakım çalışmalarına devam eden Müdürlük tarafından parklara yenileri de ekleniyor.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, salgın sonrasında başlayan normalleşme sürecinde yeniden hizmet veren kıraathanelere, yayımlanan genelgeleri tebliğ etti.

İlçe genelinde hizmet veren kıraathanelerde alınan tedbirleri kontrol eden ekipler, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını sürecinde hasta nakil ambulanslarıyla 10 bin 700 vatandaşa hizmet verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 24 saat hizmet veren ambulanslar, her nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfekte ediliyor.

Kocaeli'nin 12 ilçesinde hizmet veren 22 ambulans, koronavirüs hastaları, yatalak, felçli ve sürekli tedavi alması gereken, kanser tedavisi gören, diyalize giren, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları, sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor. Vatandaşlar, tedavilerin ardından ambulanslarla yine evlerine bırakılıyor.

Ambulansa ihtiyacı olan vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu oluşturuyor.

Bolu

Bolu'da D-100 kara yolunun kent girişlerinde oluşturulan kontrol noktasında, polis ve sağlık ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kente girenlerin maskeleri, araçtaki sosyal mesafeleri kontrol edilirken, sağlık ekipleri tarafından da ateşleri ölçülüyor.

Bolu Belediyesince 50 kişilik personelle kentte dezenfeksiyon devam ediyor. Ekipler tarafından kent merkezindeki ve köylerdeki camiler, halk otobüsleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışma yürütülüyor.

Düzce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, normalleşme sürecine dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Dağlı, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni bir safhaya, 'kontrollü sosyal hayat' dönemine giriyoruz. Devletimizce alınan tedbirlere uyalım, lütfen rehavete kapılmayalım. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına hassasiyetle riayet edelim." ifadelerini kulladı.

Vali Dağlı, ayrıca Kovid-19 ile mücadele kapsamında iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini denetlemek amacıyla ilgili kurumların katılımıyla oluşturulan "Denetim Rehberlik Ekibi" personelini, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesiyle taltif etti.

Düzce Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelli öğrenciler ile vatandaşlara, sosyal mesafe, maske ve tedbir konusunda uyarıda bulunuldu.

Belediye tarafından toplu taşıma araçlarında, normalleşme sürecinin başlamasıyla yeni düzenleme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Masal Okulu" ile öğrencilerin evlerine misafir oldu. Uygulamayla, öğrencilerin güzel vakit geçirmeleri, masal dünyasında gezintiye çıkarak hayal güçlerini geliştirmeleri amaçlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in ilk masalı okumasıyla "Masal Okulu" başladı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, kentteki çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutuları ile çocuk oyun parklarını dezenfekte ediyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kent girişinde oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret ederek, ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Safranbolu'da, Kaymakam Fatih Ürkmezer başkanlığında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için toplantı yapıldı.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'ndeki toplantıya, Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın ve diğer ilgililer de katıldı.

İl ve ilçe belediye ekipleri, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek         
18:43
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi         
18:06
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 20:10:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]