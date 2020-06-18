Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince normalleşme süreci kapsamında yakında açılacak engelli derneklerinin talepleri doğrultusunda dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında dernek toplantı odaları, eğitim sınıfları, dernek depoları ve mutfakları dezenfekte edildi.

Ayrıca derneklere, maske ve dezenfektan da teslim edildi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlılar ile kronik hastalığı olan dezavantajlı vatandaşlara günlük yaşamları için ihtiyaç maddelerinin tedarikinden sağlık hizmetlerine erişimlerine kadar birçok alanda hizmet sağlıyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde polis ile bekçiler tarafından yapılan maske ve sosyal mesafe kontrolü devam ediyor.

Kentin en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi ile Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılıyor. Maskesi olaman vatandaşlara ekipler tarafından maske veriliyor.

Bolu Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekipleri, çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor.

Ayrıca kentin çeşitli yerlerinde de dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları yapılıyor.

Karabük

Karabük Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okulların dezenfekte edildiğini, her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların, kentte zorunlu bulunan maske kullanımına özen göstermesi gerektiği, bunun hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Düzce

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Obezite Merkezi, kontrollü sosyal hayat döneminde grup eğitimlerini online veriyor.

Uzaktan eğitimler sayesinde merkez danışanları, hastane ortamından uzak, eğitimcilerle evlerinde bir araya gelme imkanı buldu.

Ortalama 40 dakika süren grup eğitimlerinde, danışanlara sağlıklı beslenme ve yaşam tarzına ilişkin bilgi verildi.

Başhekim Yardımcısı ve merkezin sorumlu hekimi Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, yaptığı açıklamada, merkezin temas mesafesi ve izolasyon kuralları dahilinde faaliyetlerine yeniden başladığını belirterek, "Kilo vermek isteyen ancak salgın nedeniyle hastane ortamına girmekten çekinen vatandaşlarımız merkezimize başvurarak grup eğitimlerine katılabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kovid-19'un ilde yayılımını önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda il girişi ve ilçelerde polis ve jandarmayla oluşturulan kontrol noktalarında gönüllülük esasına göre görev yapan Düzce Arama Kurtarma, Düzce Afet Gönüllüleri ve Ulusal Keşif Arama dernekleri ekiplerine, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürü Yılmaz, Akçakoca İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek, kurumda yeni normalleşme sürecinde yapılan çalışmalar ve önlemler hakkında bilgi aldı.

Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu         
18:28
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı         
18:10
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi         
17:51
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 21:49:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]