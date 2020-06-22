Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı.



Ekipler, ortak kullanım alanları ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ediyor, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır turist ağırlayamayan Safranbolu esnafını ziyaret etti.

Gürel, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konsunda telkinde bulundu.

Karabük Merkez mahallelerini de gezen Vali Gürel, maske takmayan vatandaşları uyararak maske dağıttı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.



Temizlik ekipleri de çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Düzce

Düzce Belediyesi ekipleri, kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, zabıta ve jandarma ekipleri normalleşme sürecine dair alınan kararların vatandaşlar ve işletmeler tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü "kontrollü sosyal hayat" döneminde vatandaşları dikkat etmesi gereken hususlar konusunda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla uyarıyor.

Düzce Belediyesi tarafından üretilen maskelerin vatandaşlara ve kurumlara dağıtımı sürüyor.

Bolu

Bolu'da belediye ekipleri kent merkezinde koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi giriş noktasında oluşturulan kontrol noktasında polis ve sağlık ekipleri tarafından vatandaşların ateşleri ölçülüyor, maske ve sosyal mesafe denetimi yapılıyor.

Ekipler, Karamanlı Mahallesi'nde kurulan Halk Pazarı'nda da kontrollerini sürdürüyor.

Bartın

Bartın Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, berber, kuaför ve güzellik salonları ile kahvehane ve lokantalarda denetim gerçekleştiriyor.

Kent merkezi ve mahallerde yol ve kaldırım yıkama çalışması da yapan ekipler, pazar yerinde de tezgahlar arası mesafe ve sosyal mesafe gibi konularda vatandaşları uyarıyor.