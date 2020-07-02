Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, sosyal yaşam alanları ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ederken, Büyükşehir Belediyesince maske üretimi sürüyor.

Öte yandan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde maske kullanımı ve tedbirlerin uygulanmasına ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Bakkallara Kovid-19 uyarı afişleri asılması

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında bakkallara yönelik hazırladığı özel rehberlerin dağıtımına başladıklarını duyurdu.

Rehberlerin dükkanlara asılması için çağrı yapan Akdardağan, "Hazırlanan afişlerde dükkanlarımızda uyulması gereken kurallar belirlenmiştir. Bu rehber afişleri, iş yerlerimizin girişlerine veya herkesin rahatlıkla görebileceği yerlere asmalıyız. Afişleri odamızdan dağıtmaya başladık. Asmayanlara, aykırı hareket edenlere ve zorunluluklara uymayanlara 250 liradan 1000 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası, salgın süresince ara vermeden çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye'nin en modern mezbahalarından olan kesimhanede, 100 kasap 7 gün hizmet veriyor.

Salgın sürecinde gerekli tedbirlerin alındığı İzmit Mezbaha binası, 4 bin 300 metrekare kapalı, 27 bin 500 metrekare açık alanda hizmet sunuyor.

Mezbahada, salgının başladığı tarihten itibaren 630 ton sığır eti ve 3,2 ton kuzu eti kesimi yapıldı.

Ayrıca kesim işlemi ve hattı, vatandaşlar için ayrılan salondan ve kurulan kamera sistemi ile ekranlardan canlı olarak izlenebiliyor.

Düzce

Düzce'de kentin işlek noktalarında polis ekiplerinin maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor. Ekipler, ihbarları değerlendirerek kuralların uygulanması için titizlikle hareket ediyor.

Asker uğurlamaları kapsamında kent genelinde araç konvoylarına ve terminalde yoğunluk oluşmasına izin verilmiyor.

Düzce Belediyesi ekipleri kent genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Belediye hoparlörlerinden koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların duyarlılığını sürdürmek için belirli aralıklarla anonslar yapılıyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda temizlik ekipleri kentteki ortak kullanım alanları ve çocuk oyun parklarını, çöp konteynerlerini, atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte ediyor.

Ekipler ayrıca cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor.

Karabük

Karabük Valiliği, Kovid-19 ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Salgının yayılmasını önlemek amacıyla kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbarda bulunabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Karabük Belediyesi, 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlamasına karar verilen düğün salonlarında uyulması gereken kuralların, işletmecilere Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildiğini bildirdi.

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son Dakika

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