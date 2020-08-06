Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Kocaeli, Bartın, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi, System.String[]

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Kocaeli, Bartın, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak Vali Vekili Nevzat Taşdan, Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Musa Menteşe, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Taşdan, gazetecilere, sürekli yapılan denetimlerin bundan sonra daha sık yapılacağını belirterek, "Herkese düşen görev; dikkatli olmak. Mutlaka maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulması önemli. Hem kendi sağlığımız hem de toplum ve ülkemizin sağlığı için dikkatli olmak zorundayız." diye konuştu.

Kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasında kontroller yapıyor.

Ereğli'deki denetimlere katılan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ise gazetecilere, ilçe genelinde şu ana kadar sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 3 düğün yapılan işletme ve organizasyon firmasına 3 bin 180'er lira idari para cezası kesildiğini belirtti.

Herkesi tedbirli olmaya ve kurallara uymaya davet eden Çorumluoğlu, "Köylerimizin, mahallerimizin kendi tedbirlerini almasından yanayım. Bir arkadaşınız maskesini takmadıysa uyarmalısınız. İlçe genelinde karantina uygulanan bölge yok." dedi.

Düzce

Düzce'de Vali Cevdet Atay'ın da katılımıyla yapılan denetimlerde, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile diğer ilgililer de yer aldı.

Denetim gerçekleştirilen mekanlarda çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Vali Atay, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Vali Atay, gazetecilere kentte denetimler sırasında kurallara uyulduğunu gördüklerini belirterek, karşılaştığı manzaranın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Atay, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ederek, "Son 10 günde vakalarda biraz artış var. Denetimlerle birlikte bunun tekrar düşüşe geçeceğine inanıyoruz." dedi.

Bartın

Bartın Valisi Sinan Güner, beraberinde İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Amasralı ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Halil Balık eşliğinde kentteki denetimleri takip etti.

Güner, gazetecilere, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemli olduğunu söyledi.

"İş yerleri de kendileri için verilen rehberlere uyduğu takdirde hem ekonomik hem de sosyal hayata sağlıklı bir şekilde devam etme imkanımız var." diyen Güner, çeşitli mekanlarda denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Vaka sayısındaki artışa işaret eden Güner, "İstatistikler vaka sayısındaki artışta düğün, nişan, kına organizasyonlarının daha fazla olduğunu gösteriyor. Bir de özellikle kırsal kesimde İstanbul temaslı köylere gelenlerin etkisiyle ortaya çıkan vakaları görüyoruz. Valilik olarak, lokal olarak, ülkede bir kısıtlama yokken ilde bir kısıtlama gündemimizde yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bir süreç var. Bu süreci takip ediyoruz. Zaman içinde illerin kendilerine mahsus durumlarını değerlendirerek özel tedbirlerin alınması konusunda bir yetki illere gelecektir. Şimdi düğün ve nişanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilecek. İl Hıfzıssıhha Kurulu toplanacak ve bu konularla ilgili elimizdeki istatistiklere bakarak yeni kararlar alacağız." diye konuştu.

Bolu

Bolu Vali yardımcıları Ahmet Atılkan ve Çağlayan Kaya ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Gişelerinde yapılan denetimler ile kentin farklı yerlerindeki denetimlere katıldı.

Polis ekipleri, yol kontrolünde durdurulan araç sürücüleri ile yolculara Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgi vererek, kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca kentteki iş yerlerinde yapılan denetimlerde ise hem iş yeri sahipleri ve çalışanlarının hem de müşterilerin kurallara uyması istendi.

Kentte, vatandaşların karantina ve izolasyon kurallarına uyması yönünde kontrol sistemi oluşturulduğu, bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, il genelinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Yavuz ve beraberindeki İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Haluk Saygılı, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ile kentteki pazar alanı, iş yerleri, marketler, lokantalar, kafeteryalar ve taksi duraklarında denetimler yaptı.

Denetim ve incelemeler sırasında sohbet ettiği esnafı tedbirlere uymaları konusunda uyaran Yavuz, vatandaşlara da maske ve siperlik dağıttı.

Yavuz, gazetecilere, hükümetin aldığı tedbirleri en iyi şekilde uygulamak için büyük bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirlerini incelemek ve denetlemek için bugün tüm ekiplerle sahada olduklarını belirten Yavuz, "Vatandaşlarımızın büyük ölçüde kurallara uyma konusunda arzulu olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen şu an için en önemli tedbirdir. Hastalığın henüz bir aşısı bulunmadığına göre hepimize düşen görev önce kurallara uymaktır. Önce uyarıcı ekiplerimiz sahada olacak. Amacımız ceza yazmak değil, önce uyaracağız ama buna rağmen uymayanlar olursa cezai yaptırımları uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki il protokolüyle Beşbinevler ve 100. Yıl mahallelerinde pazar alanı, iş yerleri, marketler, lokantalar, kafeteryalar ve taksi duraklarında denetim yaptı.

Kurallara uyanlara teşekkür eden Gürel, gazetecilere, ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Amaçlarının vatandaşların bilinç düzeyini artırmak olduğunu belirten Gürel, "Sağlık Bakanlığının açıkladığı kriterlere uymaları konusunda uyarıldı vatandaşlar ve işletmeler. İlimizde bugüne kadar bütün kurumlarımızla 19 bin 667 denetim yapmışız. Kuralları konulmuş bir süreç var artık. Bu kurallara uyulursa virüs belasından bir an önce kurtulmuş oluruz." diye konuştu.

Gürel, kentte koronavirüs vakalarında Kurban Bayramı'ndan sonra bir miktar artış gözlendiğini, tedbirlerin alındığını, artış devam ederse yeni tedbirlerin alınabileceğini sözlerine ekledi.

Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 05:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs testleri için kullanılan kitler arızalı çıktı Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi "İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi         
18:57
"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı         
18:03
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm 8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm         
17:47
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi         
17:31
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı         
17:08
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı         
16:53
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı         
16:35
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı         
15:44
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı         
15:42
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti         
15:29
Gökhan Çıra'dan Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap         
15:13
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti         
14:27
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak         
14:20
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim         
14:13
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim         
13:12
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın         
12:41
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş         
11:19
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme         
11:16
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı         
11:14
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor         
10:31
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam         
09:37
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey         
09:31
Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü Afyonkarahisar'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü         
09:29
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?         
08:32
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
Günlük burç yorumları 6 Ağustos 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 6 Ağustos 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)         
00:58
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 00:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei