Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerini aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri de denetleyen ekipler, kurallara dikkat edilmesi konusunda şoför ve yolcuları uyardı.

Kent merkezindeki iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde de denetime katılan polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, il genelinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Yavuz, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı İrfan Kaynar ile kentteki bir alışveriş merkezinde denetimler yaptı.

Denetim ve incelemeler sırasında sohbet ettiği esnafı tedbirlere uymaları konusunda uyaran Yavuz, vatandaşlara da maske dağıttı.

Yavuz, gazetecilere, vatandaşları koronavirüs salgınına karşı korumak ve bilinçlendirmek için yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her düzeydeki kamu yöneticisinin, bugün işletmeleri dolaştığını, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardığını dile getiren Yavuz, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kuralların sahaya yansıtılması noktasındaki denetimleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin salgın sürecinde tüm dünyaya örnek olabilecek düzeyde dayanışma ve iş birliği örneği gösterdiğini ifade ederek, "Türkiye, dünya üzerindeki salgından en az etkilenen ülke konumundadır. Bu aziz milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelmiş olduğu gelişmişlik düzeyinin de en önemli göstergesidir." diye konuştu.

Herkesin kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Yavuz, bu süreçte fedakarca çalışan kamu görevlilerine de teşekkür etti.

Düzce

Düzce'de Vali Cevdet Atay'ın da katılımıyla yapılan denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile diğer ilgililer de yer aldı.

Denetim gerçekleştirilen mekanlarda çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Vali Atay, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Vali Atay, gazetecilere, kentte denetimlere devam edildiğini ve kurallara uyulduğunu gördüklerini belirterek, bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Atay, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ederek, "Vaka sayılarında ara ara artışlar oluyor. Arkadaşlarımızın ve bizim gayretlerimizle ve özellikle vatandaşlarımızın sağduyusuyla bütün bunların üstesinden geleceğiz." dedi.

Bolu

Bolu'da Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan'ın katılımıyla yapılan denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, ilgili kurumların müdür ve yetkilileri ile meslek odalarının başkanları da yer aldı.

Denetim gerçekleştirilen mekanlarda çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Atılkan, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüsün en kolay aile ve arkadaş ortamında yayıldığına işaret eden Atılkan, vatandaşları tedbirli davranmaya davet etti.

Atılkan, gazetecilere, kentte denetimlere devam edildiğini ve kurallara uyulduğunu gördüklerini ifade etti.

Kontrollü sosyal hayata 1 Haziran itibarıyla geçildiğini hatırlatan Atılkan, şunları kaydetti:

"Bu sürede birçok iş yeri açıldı, kurallı bir dönem yaşanıyor. Bilim Kurulunun belirlediği rehber doğrultusunda iş yerleri faaliyetlerine devam ediyor. Kurallara riayet önem arz ediyor. Bu dönemde vaka sayılarında artışlar oluyor. Bu nedenle vatandaşlarımıza önemli görev düşüyor. Bu denetimin ilkini geçen hafta gerçekleştirdik, ekiplerimiz her an sahada, her yeri denetliyor."

Zonguldak

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı.

Yetkililer, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, çay ocakları ve taksilerde yaptıkları denetimlerde vatandaşlarla sohbet ederek, bilgi verdi.

Karabük

Karabük'te pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Denetime katılan polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollerini aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.

Ekipler, kurallara dikkat edilmesi konusunda şoför ve yolcuları uyardı.

Bartın

Bartın'da, kapalı pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

Polis ve zabıta ekiplerince, kent merkezinde iş yerlerinde yapılan denetimlerde, iş yeri sahipleri ve çalışanlar ile müşterilerin kurallara uyması istendi.

Esnaf ve vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyaran ekipler, toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Koronavirüs, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:23

Kaynak: AA

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