Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki iş yerlerini denetleyerek halkı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdiklerini belirterek "Esnafımızı denetliyoruz. Eksiklik görürsek müdahale ediyoruz. Sürecin en başında Zonguldak olarak süreci en ağır şekilde yaşadık ama hamdolsun şu an vaka sayılarımız ve buna bağlı can kayıplarımız Türkiye ortalamasının altına geçti. İnşallah bu böyle devam eder." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Zonguldak'ta vaka sayıları açıklanmıyor." demesi üzerine ise Vali Tutulmaz, "Biz şu anda Türkiye ortalamasının altındayız." dedi.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutan Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek kent sakinlerini sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. İstanbul Caddesi ve Kuyumcuzade Bulvarı'ndaki alışveriş merkezi, iş yerleri, taksi durakları, parklar ve kafeteryaları inceleyen Atay, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Mekanlarda çalışanlar ve müşterilerle sohbet eden Atay, çocuklara da maske dağıttı.

Koronavirüsle mücadelenin fedakarlık gerektirdiğini aktaran Atay, "Bu hastalığa kapılan insanlar bunun ne kadar kötü olduğunu anlatıyorlar. Bizim önümüzde bir seçeneğimiz var, yakalanmamak. Onun da çaresi maske. Mesafeli duracağız, temizliğe dikkat edeceğiz. Alacağımız kurallar bunlar." ifadelerini kullandı.

Sakarya

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek halkı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı ve Dar Sokak'ta yapılan denetimlerde ekipler, dezenfektan kullanımının önemini esnaf ve vatandaşlara anlattı.

Ekipler, yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını da durdurarak hem denetim yaptı hem de yolculara Kovid-19 kurallarını hatırlattı.

Karabük

Karabük'te Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında polis ekiplerince belediye otobüsleri, yolcu minibüsleri, taksiler ve diğer araçlar kontrol edildi. Yolcular maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.