Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

19.11.2020 16:09
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısında bulunuldu, bazı etkinlikler iptal edildi.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısında bulunuldu, bazı etkinlikler iptal edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm etkinliklerin yıl sonuna kadar iptal edildiğini bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge nedeniyle tüm ekinliklere yıl sonuna kadar ara verildi.

Bu kapsamda Kültür Dairesi Başkanlığı Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitim kursları (KO-MEK) 43 merkezinde verdiği eğitimler, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversitesindeki eğitimler, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının tüm oyun ve gösterileri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin konservatuar eğitimleri yıl sonuna kadar yapılmayacak.

Kocaeli Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri ise İçişleri Bakanlığının 18 Kasım 2020 tarihli yazısında geçen yaş aralıkları ve kısıtlama saatlerine uygun olarak faaliyetlerine devam edecek.

Kovid-19 iletişim merkezi kuruldu

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İzmit ve Gebze bölgesinde Kovid-19 iletişim merkezleri kuruldu.

Kocaelililerin "0262 5505085" ve "0262 5505086" numaralı telefonlar üzerinden çağrı merkezine 7/24 ulaşarak bilgi alabileceği aktarılan açıklamada, çağrı merkezlerinde Kovid pozitif ve temaslı hastaların karantina süresi boyunca bilgilendirilmesi için eğitim almış 10 hekim olmak üzere toplam 95 personelle hizmet verildiği kaydedildi.

Kovid-19 iletişim merkezinde pozitif ve temaslı kişilerin; bilgilendirme, rapor, ilaç, evden hastaneye ve hastaneden eve transfer, PCR test verme, sınavlara giriş izni, il dışı çıkış izni, il içi adres değiştirme, evde sağlık hizmeti ve sosyal destek talepleri değerlendirilerek ilgili hizmet birimleriyle iletişime geçilip taleplerinin yerine getirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca karantina süresince evde olan hastaların çağrı merkezlerindeki izleme yapan ekiplerce belli aralıklarla telefonla aranarak süreç hakkında bilgilendirme yapıldığı yer aldı.? ??????

Zonguldak

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında belediye ekipleri tarafından ilçedeki bank ve oturaklar kaldırıldı, ağaçlı ve sabit banklara da vatandaşların oturmamaları için tel örgü çekildi.

Ekiplerce kaldırılan bank ve oturaklar, belediyeye ait depoya götürüldü.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, halkın sağlığından sorumlu olduklarını belirterek "Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, aile, komşu ziyaretlerinden kaçınmalarını, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile sigara yasağına uymalarını istiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarında yanlarında olmak için hazırda bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu kent merkezinde Kovid-19 tedbirleri devam ediyor.

Her gün artan vakaların ardından kent merkezinde özellikle vatandaşların yoğun kullandığı Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı ve İzzet Baysal Caddesi'nde polis ve bekçiler tarafından maske, sosyal mesafe ve sigara kullanımı konusunda denetimler sürüyor.

Denetimlerde ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor.

Karabük

Karabük'te de ekipler, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimlerde bulunuyor.

Kentte, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi de gerçekleştirildi.

Sakarya

Sakarya'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde Kovid-19 denetimleri yapıldı.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, ilçelerde kaymakamlar ve belediye başkanları öncülüğünde parklar, bahçeler ve iş yerlerini denetledi. Vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı.

Bartın

Bartın'da Kovid-19'la mücadele çalışmaları kapsamında, itfaiye ekiplerince bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlar tazyikli sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Polis, zabıta ve jandarma ekiplerince sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla il genelinde lokanta, kafe, restoran, kafe fırın, kafe restoranlarda denetim yapıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgın tehdidi ile yaşanılan salgın sürecinde, devletin ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı tedbir kararlarına tavizsiz uyulması uyarısında bulundu.

Akın, "Bizler sizlerin sağlığı için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Sizler de alınan tedbirlerin etkinliğinin artması için kurallara uyun, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi virüsten koruyun." paylaşımını yaptı.

Koronavirüs, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika


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