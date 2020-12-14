Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

14.12.2020 19:46

Sakarya, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan denetimler sürüyor.

Sakarya, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan denetimler sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Halkın yoğun olarak kullandığı durak, bankamatik, çocuk parkları, cami ve şehirlerarası otobüs terminali gibi alanlar ekiplerce dezenfekte edildi.

Kent genelinde Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinesinde yürütülen Kovid-19 denetimleri de sürüyor.

İş yerleri, market ve pazar esnafını ziyaret eden polis ve zabıta ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise kentte oluşturulan kontrol noktalarında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde maske ve mesafe denetimi yaparak vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.

İl merkezinde kurulan pazarlarda düzenli periyotlarla maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiren ekipler, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Kentin en işlek cadde, sokak ve meydanlarına girişlerde vatandaşların ateş ölçümü yapılmaya devam ediliyor.

Söz konusu noktalarda polis ekipleri, sosyal mesafe ve maske denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ekiplerince kentin yoğun olarak kullanılan noktalarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediye hoparlörlerinden de sık sık vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulunuluyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesinin Vefa Sosyal Destek ekiplerinde görev alan Genç Gönüllüleri, evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanlarının yanı sıra taksiler ile çocuk oyun parkları ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkayan ekipler, atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

Bolu

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, 2 bin kişi sınırı getirilen İzzet Baysal Caddesi'ne giriş ve çıkışları denetlerken, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise pazar alanında maske ve mesafe denetimi yaparak hem vatandaşları hem de esnafın kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor.

Ayrıca Bolu Belediyesi ekiplerince kentin yoğun olarak kullanılan noktalarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Diğer taraftan İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, müdürlük bünyesinde Kovid-19 ile mücadele eden ekiplerin saha fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşımda, "Çağrı merkezimiz, numune transfer ekiplerimiz, PCR test laboratuvarımız, filyasyon ekiplerimiz, hastane acillerimiz, servislerimiz ve yoğun bakımlarımız, Kovid koordinasyon merkezimiz, bulaşıcı hastalık birimlerimiz, evde sağlık ve 112 ekiplerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz, eczanelerimiz ile Kovid-19'la mücadeleyi fedakarca yürüten sağlıkçılarımız 7/24 Bolu'da görev başında." ifadesine yer verildi.

Bartın

Bartın'da kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları yönünde uyarılıyor.

Karabük

Karabük Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sokağa çıkmaları kısıtlı olan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Valilik, kısıtlama saatlerinde oluşturulan ekiplerle sokak hayvanlarının da unutulmadığını ve yemleme yapıldığını duyurdu.

Vali Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, hafta sonu kısıtlamasına uyan ve evlerinde kalan vatandaşlara teşekkür etti.

Öte yandan Karabük ve Safranbolu belediye ekipleri, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri de il merkezi ve ilçelerde oluşturulan kontrol noktalarında kimlik ve HES sorgusu yapıyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Düzce, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika


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