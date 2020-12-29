Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinasyonunda kentte denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, işlek cadde ve sokaklarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Toplu taşıma araçlarını da denetleyen ekipler, maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yaptı, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde dezenfekte işlemleri ile maske dağıtımı devam ediyor.

Bolu

Bolu'da, cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara ikazda bulunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri çerçevesinde tüm klinik havalandırmalarının birbirinden bağımsız ve pandemiyle mücadeleye uygun olarak düzenlendiği, 40 diş hekimiyle 1 Ocak 2021'den itibaren hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Bartın

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bilgi verdi.

Yılbaşında tüm kurumların tam mesai yapacağını, Kovid-19 denetimlerinin eksiksiz şekilde yerine getirileceğini belirten Akın, şunları söyledi:

"İlgili birimlerce alınan önlemlere aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenlere ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari işlemler yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemler de ilgili kurumlarca başlatılacak. Kuralları hep birlikte uygulayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."

Öte yandan, kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor. Belediye hoparlöründen kurallara uyulması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, eş, dost ve akraba ziyaretlerden kaçınılması uyarısı yapılıyor.

Karabük

Karabük'te denetim ekipleri, toplu taşıma araçları, gar ve terminaller ile pazar yerlerinde kontrollerini sıklaştırdı.

Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarında kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, alınan tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini, bu sayede virüsün yayılma hızını kesebileceklerini belirterek, uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemin yapıldığını ifade etti.

Düzce

Düzce Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşları tedbirlere uymaya davet ederek, "Tedbirler sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesidir." ifadesi kullanıldı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi görevlileri de Düzce Atatürk Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına maske, dezenfektan, koruyucu gözlük ve tulum verdi.

Kocaeli ve Zonguldak'ta ise cadde ve sokaklarda ortak kullanım alanları dezenfekte edilirken, polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince salgının bulaşma riskini azaltmak, vatandaşlarla sıklıkla görüşenleri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli meslek gruplarından 850 kişiye salgın eğitimi verildi.

Koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri içeren video da hazırlanarak sosyal medya üzerinden yayınlandı.