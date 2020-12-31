Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürerken kurallara uyulması yönünde uyarılar yapılıyor.

Sakarya'da kent merkezi ve ilçelerde denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Toplu taşıma araçlarını da denetleyen ekipler, maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yaptı, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlattı.

Ekipler ayrıca yoğunluğun yaşandığı pazar yerleri ve araç trafiğine kapalı caddelerin girişlerinde HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.

Karabük

Karabük'te toplu taşıma araçları, gar ve terminaller ile pazar yerleri ekiplerce kontrol ediliyor. Pazar yerlerine gelenler HES koduna bakılarak içeri alınıyor.

Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, yılbaşı nedeniyle alınan kararların halka duyurulduğunu, bu akşam denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini, tedbirlere uyulması gerektiğini ifade etti.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekipleri de kentteki bazı cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor, ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Zabıta ve polis ekipleri de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca ilçe girişlerindeki kontrol noktalarında insanların ateşi ölçülerek, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

Kocaeli, Düzce, Bolu ve Bartın'da da en işlek alanlarda denetimler sürüyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, hijyen seti, temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırıyor.