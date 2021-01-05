Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

05.01.2021 15:33
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor, System.String[]

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya'da kent merkezi ve ilçelerde denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Toplu taşıma araçlarını da denetleyen ekipler, maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yapıyor, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor.

Ekipler ayrıca yoğunluğun yaşandığı pazar yerleri ve araç trafiğine kapalı caddelerin girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, il genelinde alınan tedbirlerin devam ettiğini, kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Virüsü kontrol altına alarak gündemlerinden çıkarabilmek için yoğun çalışma sergilediklerini anlatan Gürel, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Gürel, kurallara uymayanlara da adli işlemlerin uygulandığını kaydetti.

İl genelinde oluşturulan noktalar, toplu taşıma araçları, pazar yerleri, market ve gıda satılan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, vatandaşları uyarıyor.

Kimlik ve HES kodu sorgusu da yapan ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Karabük Belediyesince kent genelinde dezenfeksiyon ve maske dağıtımları sürüyor.

Düzce

Düzce'de polis ekiplerince kentin en işlek noktalarında maske ve mesafe kurallarına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Kent merkezinde bariyerlerle çevrilen alanlara vatandaşlar ateş ölçümü yapılarak alınıyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta bazı cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Zabıta ve polis ekipleri, caddelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yapıyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri de kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek, kimlik ve HES kodu kontrolü gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle bir süre önce 26 bin lira idari ceza uygulanan, Çaycuma ilçesindeki bir iş yeri sahibine, kurallara uymamakta ısrar etmesi üzerine 15 günlük iş yeri kapatma cezası verildi. Kaymakamlığa maske takmadan gelerek cezayı sormak isteyen iş yeri sahibi Erkan C'ye, kendisine İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda işlem yapıldığı hatırlatıldı.

Bartın

Bartın'da, kolluk kuvvetleri, yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Polis ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşini ölçerek HES kodu sorgusu yapıyor.

Belediye hoparlöründen vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretlerinde bulunmamaları için uyarılıyor.

Bolu

Bolu'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ve jandarma bölgesinde, maske, mesafe ve hijyen denetimleri devam ediyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda yürüttükleri denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de vatandaşların yoğun bulunduğu alanları dezenfekte ediyor.

Batı Karadeniz, HES kodu, Marmara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika


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