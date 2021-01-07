Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

07.01.2021 14:21
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor, System.String[]

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya'da Valilik koordinasyonunda kent merkezi ve ilçelerde tedbirlere ilişkin denetimlerini sürdüren polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yapıyor, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor.

İş yerleri, alışveriş merkezleri, market ve kamuya açık alanlarda da denetimlerini sürdüren ekipler, yoğunluğun olduğu pazar yerleri ve araç trafiğine kapalı caddelerin girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Düzce

Düzce'de tedbirlere ilişkin denetlemelerini sürdüren emniyet ve jandarma ekipleri, özellikle toplu taşıma araçlarını ve işlek alanları kontrol ediyor.

Kent merkezinin yan sıra ilçelerde de maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekipler, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda denetim yapıyor.

Belediye ekipleri ise pazar yerlerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaparak, vatandaşlara ücretsiz maske veriyor.

Bartın

Bartın'da kolluk kuvvetleri, yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Polis ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşini ölçerek HES kodu sorgusu yapıyor.

Belediye ekiplerince bazı cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, eş, dost ve akraba ziyaretlerinde bulunmamaları için uyarılıyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokakların belli aralıklarla yıkanmasının yanı sıra ortak kullanım alanları düzenli dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka önleri ve iş yerlerinde polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

İlçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapılıyor, vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi kurum ve kuruluşların il genelinde bütün önlemleri aldığı ve vatandaşa en iyi hizmeti vermeye gayret ettiği belirtildi.

Filyasyon ekipleri ve pandemi hastanesinde görevli sağlık personelinin durmaksızın görevinin başında olduğunun altı çizilen açıklamada, kolluk kuvvetlerinin de denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Vatandaşlardan belirlenen kurallara uyulması konusunda hassasiyet istenen açıklamada, uymayanlara da cezai işlem yapıldığı hatırlatıldı.

Polis ve jandarmadan oluşan denetim ekipleri, kentteki uygulama noktalarında durdurdukları araçlardaki vatandaşların kimlik ve HES kodu sorgulamalarını yapıyor.

Karabük ve Safranbolu belediyelerinden yapılan açıklamalarda da pazar yerleri, toplu taşıma araçları ve otogarlarda gerekli bütün temizlik çalışmalarının yapıldığı vurgulandı.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Kent genelinde iş yerleri ve pazar yerlerini ziyaret eden polis, jandarma ve zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü gerçekleştiriyor.

Batı Karadeniz, Marmara, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika


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