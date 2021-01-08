Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

08.01.2021 15:21
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor, System.String[]

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya'da Valilik koordinasyonunda kent merkezi ve ilçelerde tedbirlere ilişkin denetimlerini sürdüren polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yapıyor, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor.

İş yerleri, alışveriş merkezleri, market ve kamuya açık alanlarda da denetimlerini sürdüren ekipler, yoğunluğun olduğu pazar yerleri ve araç trafiğine kapalı caddelerin girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent genelinde evlere dezenfektan ve maskeler bulunan hijyen setini ulaştırmaya devam ediyor.

Karabük

Karabük'te salgın denetim ekipleri, yoğunluğun olduğu yerlerde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Polis ve jandarmadan oluşan ekipler de uygulama noktalarında durdurdukları araçlardaki vatandaşların kimlik ve HES kodu sorgulamalarını yapıyor.

Belediye ekipleri ise pazar yerleri, toplu taşıma araçları ve otogarlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Zonguldak

Kentteki bazı caddelerde ortak kullanım alanları Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince dezenfekte ediliyor, cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor.

Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimleri sürdürüyor, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor.

Çöp konteynerleri, atık maske ile eldiven kutularının düzenli dezenfekte edildiği kentte polis ve jandarma ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Bartın

Bartın'da kolluk kuvvetleri, özellikle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Polis ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşini ölçerek HES kodu sorgusu yapıyor.

Ekipler ayrıca, başta banka ve ATM önlerinde oluşan kalabalık nedeniyle uyarıda bulunuyor.

Bolu

Bolu'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ve jandarma bölgesinde, maske, mesafe ve hijyen denetimleri devam ediyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda yürüttükleri denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor.

Batı Karadeniz, HES kodu, Marmara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika


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