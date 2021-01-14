Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinasyonunda kentte denetimlerini artıran polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğun kullanılan alanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

İş yerlerinde denetim yapan ekipler, esnafı tedbirlere uyulması konusunda uyarıyor. Ulaşım araçlarını da denetleyen trafik ekipleri, şoför ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde dezenfeksiyon işlemleri ve maske dağıtımı sürüyor.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında kentin her noktasında denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Kurumlardaki salgın tedbirlerinin önemine değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Salgının seyri kontrol altında ve sayısal verilerde de düşüş mevcut. Özellikle kendinizi ve çalışanlarımızı koruma noktasında dikkat edelim ve tedbirleri elden bırakmayalım. Maskeye, mesafeye, temizlik kurallarına olabildiğince riayet edelim ki üzücü bir olayla karşılaşmayalım."

Salgınla ilgili ciddi bir mücadele yürütüldüğüne işaret eden Vali Yavuz, "Dünyadaki ölüm oranları en düşük, vatandaşına mümkün olduğunca en fazla yardımı yapan ülke olarak öne çıkıyoruz. Nitekim bazı ülkelerde yaşlılar bakımsızlıktan öldüler, ölüme terk edildiler. Kocaeli genelinde yaşlılarımıza 500 bin defa evde bakım ve sağlık hizmeti sunduk. Kapı kapı gezen Sosyal Vefa Destek Grupları 400 bin üzerinde talep karşıladı." ifadelerini kullandı.

Düzce

Düzce'de kolluk kuvvetleri, özellikle yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka önleri ve iş yerlerinde polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

Belediye ekiplerince de kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları düzenli dezenfekte ediliyor.

Ayrıca mahallelerde vatandaşlara maske dağıtımı sürüyor.

Bolu

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde polis ve bekçiler, maske, mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanları idari para cezası uyguluyor.

Öte yandan kent merkezinin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından kontroller yapılıyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte uygulanan tedbirlerin sonuç verdiğini, salgının yayılma hızının önüne geçildiğini bildirdi.

Vatandaşlardan sabretmelerini ve kurallara uymaya devam etmelerini isteyen Gürel, "Salgının yayılma hızının önüne geçildi ve kontrol altına alındı diyebiliriz. Ancak bu yeterli değil, alınan tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gürel, salgınla mücadelede gayret gösteren, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan kentte salgınla mücadele için oluşturulan ekipler, denetimlerine devam ediyor.

Oluşturulan noktalarda kontrollerini sürdüren ekipler, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapıyor.

Bartın

Bartın'da kolluk kuvvetleri, özellikle yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Polis ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşini ölçerek HES kodu sorgusu yapıyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları düzenli dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu banka önleri ve iş yerlerinde polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

İlçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapılıyor, vatandaşların ateşi ölçülüyor.