Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

19.01.2021 14:43
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor, System.String[]

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valiliği koordinasyonunda kentte denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğun kullanılan alanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Trafik ekipleri, yol kontrol noktalarında şoför ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor.

Öte yandan polis ve jandarma ile belediye ekipleri, sokak hayvanları için belirlenen alanlara yiyecek bırakıyor.

Karabük

Karabük'te, belediye ekiplerince kentin yoğun kullanılan alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Alınan tedbirlerle vaka sayısında düşüşün yaşandığı ilde, ekipler tarafından vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda maske, mesafe ve hijyen denetimi yapılıyor.

Denetimlerde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları düzenli dezenfekte ediliyor.

Kar yağışı nedeniyle sokakların daha sakin görüldüğü kentte ekipler, iş yerlerinde denetimlerini sürdürerek tedbir kurallarına uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

Düzce

Düzce'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Belediye ekipleri ev ev gezerek vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor.

Vatandaşların bazı cadde ve sokaklarda yoğun olarak kullandıkları alanlar dezenfekte ediliyor.

Polis ekipleri kentin en işlek noktalarında bulunan ATM, banka ve PTT şubesi önlerinde sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor.

Kocaeli

Kocaeli Valiliğinin koordinasyonluğunda salgınla mücadeleye yönelik denetimler devam ediyor.

Ekipler tarafından salgın tedbirlerine uymayan iş yerlerine idari işlem uygulanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, ilçede denetimlerin yoğun olarak devam ettiğini belirtti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bıyık, "Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren bütün kurumlarımızla el ele vererek salgınla mücadele ettik. Mahalle muhtarlarımızla birlikte ortak hareket ederek vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerde ücretsiz maske dağıtımları gerçekleştirdik. Dezenfekte çalışmalarından temizlik çalışmalarına kadar düzenli olarak çalışma yapıyoruz. Karantinada bulunan vatandaşlarımıza muhtarlarımızla da istişare ederek sıcak yemek dağıtımında bulunuyoruz. Koronavirüs salgınını hep birlikte atlatmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bolu

Bolu'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Alınan tedbirlerle vaka sayısında düşüşün yaşandığı ilde, ekipler tarafından vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda maske, mesafe ve hijyen denetimi yapılıyor.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Batı Karadeniz, Koronavirüs, Marmara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika


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