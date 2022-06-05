Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de LGS heyecanı - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de LGS heyecanı

05.06.2022 11:17
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de LGS heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumunun heyecanı Sakarya, Karabük, Bartın ve Düzce ve Zonguldak'ta sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumunun heyecanı Sakarya, Karabük, Bartın ve Düzce ve Zonguldak'ta sürüyor.

Sakarya'da sınav saati öncesinde okullara çocuklarıyla gelen veliler, sınav merkezlerinin önünde kalabalık oluşturdu. Okul önünde sıraya alınarak kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi.

Polis ekipleri önlem alırken, dışarıda bekleyen veliler ise çocukları için dua etti.

Karabük'te de veliler okulların önünde kalabalık oluştururken polis ekipleri önlem aldı. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kanuni Ortaokuluna gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kimliğini unuttuğu için gözyaşı döktü

Bartın Fatih Ortaokulunda sınava girecek öğrenciler sınav saati öncesinde velileriyle okul önünde yoğunluk oluşturdu.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise çocuklarının başarısı için dışarıda dua etti.

Amasra ilçesine bağlı Kazpınarı köyünden servisle gelen bir öğrenci de kimliğini evde unuttuğu için uzun süre gözyaşı döktü. Okul önündeki bir velinin telefonuyla ailesini arayan çocuk, yakınlarının kimliğini getirmesiyle sınava girebildi.

Düzce ve Zonguldak'ta da öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de LGS heyecanı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de LGS heyecanı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de LGS heyecanı

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Zonguldak, Karabük, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de LGS heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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