Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bağçeşme Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Yavuz ve Büyükakın, şehit yakınlarıyla sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun da katıldığı şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu 1992'de şehit olan Selahattin Şen'in babası Nejdet ve annesi Miran Şen, oğullarının mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Nejdet Şen, şehit ailelerinin mezarlık ziyareti için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah razı olsun. Haliyle duygulandık.

Hiç değilse gelip yavrumuzu kabrinde ziyaret edebildik. Her zaman her bayram her önemli günde evlatlarımızı anmadan duramıyoruz." diye konuştu.

Evlatlarının acısını hala yüreklerinde hissettiklerini belirten Şen, "Çok zor ama Allah sabır veriyor. Allah'a şükür kendimizi taşıyabiliyoruz. Evlat kaybı kadar zor bir şey yok. Allah düşmanıma bile evlat acısı göstermesin." ifadelerini kullandı.