Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili oluyor - ZONGULDAK - Son Dakika

Rögar açma çalışmaları

Sokaklardaki su birikintilerinde seyreden araçlar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili oluyor.

ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde etkili olan yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.

Kozlu ilçesinde ise sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisinde ulaşım bir süre sağlanamadı.