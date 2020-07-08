Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili oluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Kocaeli'de gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. İzmit ilçesinde, Kadıköy Mahallesi'nin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi ve bazı sokaklar ile iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyor. Kentte dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle metrekareye 64 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Sakarya Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Alandere, Yayla ve Hızar mahallelerinde dere taşkınları meydana geldi. Taşkın yaşanan bölgede bazı evleri su bastı. Bölgede yollar, mezarlık ve bazı tarım arazilerinde yoğun su birikintileri oluştu. Kocaali Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, sağanaktan olumsuz etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. Düzce Düzce'de geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın ardından caddelerde su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zonguldak Zonguldak'ta sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde oluşan su birikintileri, bazı yollarda araçların ilerlemesine engel oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı. Kozlu ilçesinde ise sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisinde ulaşım bir süre sağlanamadı. Bartın Bartın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bartın-Karabük yolu Safranbolu Kavşağı mevkisinde ana yol, su birikintisinden ulaşıma kapanırken araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Kapanan yollarda su tahliyesi için kara yolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Kentin birçok noktasında, yollarda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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