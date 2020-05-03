Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - ZONGULDAK/ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - ZONGULDAK/ - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - ZONGULDAK/

6 saat önce

Zonguldak kent merkezinden detaylar Sakarya'da meydan ve sokaklardan detaylar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bartın, Bolu ve Düzce'de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve...

Zonguldak kent merkezinden detaylar

Sakarya'da meydan ve sokaklardan detaylar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bartın, Bolu ve Düzce'de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ile caddeler boş kaldı.

Düzce'de bankalar ve iş yerlerinin bulunduğu, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul Caddesi'nin bariyerle kapatılmasının ardından ekiplerin denetimleri sürüyor.

Şerit ve bariyerlerle kapatılan şehrin simge noktaları Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nda da sakinlik hakim oldu.

Yaya trafiğinin normalde yoğun olduğu Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi girişinde kurulan geçiş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapılıyor.

Kent merkezinde polis ekipleri, drone ile denetim gerçekleştiriyor. Yoğunluk olan yerlerde, vatandaşların "sosyal mesafe" kuralına uyması isteniyor.

Bolu

Bolu'da "evde kal" çağrısına hafta sonu olmasına rağmen büyük oranda uyulduğu görülüyor.

Vatandaşların, normal zamanda yoğun olarak kullandığı İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman Parkı, Karaçayır Parkı gibi alanlarda yapılan uyarılara uyduğu ve zorunlu haller dışında sokağa çıkmadığı gözlemlendi.

Sokağa çıkmak zorunda olanların büyük bir kısmı, maske kullanıyor ve "sosyal mesafe" kuralına riayet ediyor.

Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise büyük çoğunluğunun maske ve eldiven taktığı görüldü.

Kentin normal dönemde en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, araçlardan sık sık vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar yapıyor.

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bartın

Bartın'da hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta da sessizlik hakim oldu, meydan, cadde ve sahil kenarları sokak hayvanlarına kaldı.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park'ta sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'de yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Cumhuriyet, Yenicuma, Fevziye ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.

Zonguldak'ın en işlek mekanlarından Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kaldı, kentin sahil ve parklarında da sessizlik hakim oldu.

İstisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermeyen ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - ZONGULDAK/

Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 01:04 Kaynak: AA


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