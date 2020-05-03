Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Son Dakika

İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanından görüntüler

Polis ekiplerinden görüntüler

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Düzce'de bankalar ile iş yerlerinin bulunduğu, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul Caddesi'nin bariyerle kapatılmasının ardından ekiplerin denetimleri sürüyor.

Şerit ve bariyerlerle kapatılan şehrin simge noktaları Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nda da sakinlik hakim oldu.

Yaya trafiğinin normalde yoğun olduğu Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi girişinde kurulan geçiş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapılıyor.

Kent merkezinde polis ekipleri, drone ile denetim gerçekleştiriyor. Yoğunluk olan yerlerde, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması isteniyor.