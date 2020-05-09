Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bartın, Bolu ve Düzce'de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ile caddeler boş kaldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sakarya'daki cadde ve merkezlerde sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek yerlerinden Karaağaç ve Atatürk bulvarları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, Uzun Çarşı, Çark Caddesi ve Donatım Park kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Sokaklarda sadece temizlik işçileri ile çalışma izni olan iş gruplarından çalışanlar görülürken polis ve zabıta ekipleri merkezi noktalarda kısıtlamaya uymayanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Kocaeli

Kocaeli'de şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yenicuma ve Sabri Yalım Parkları sessizliğe büründü.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ve kamyonların oluşturduğu gözlendi.

Zonguldak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kent merkezindeki Madenci Anıtı önü boş kaldı.

Sahil ve parklarda da sessizliğin hakim olduğu kentte, polis ekipleri istisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul, Spor ve Gaziantep caddelerinin şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla meydan ve caddelerde sakinlik yaşanıyor.

Söz konusu caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri vatandaşların ateş ölçümünü gerçekleştirdikten sonra girişleri sağlıyor. Denetimlerin yapıldığı yerlerde Türk Kızılay ekipleri de maske dağıtıyor.

Hafta içi bankaların açık olması sebebiyle söz konusu bölgelerde göze çarpan hareketlilik, hafta sonu olması nedeniyle neredeyse yok denilecek seviyede.

Ayrıca, kent merkezinde drone ile denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek ekiplere haber veriyor ve ekiplerin o bölgelere gidip müdahale etmesini sağlıyor.

Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görülüyor.

Kentin zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca ekipler, kent sakinlerinin "sosyal mesafe" gözetmeden yürümelerine izin vermiyor.

Öte yandan belediye hoparlörlerinden zaman zaman vatandaşlara evde kalmaları yönünde anons yapılıyor.

Bolu

Bolu'da normal zamanda en işlek cadde olmasına rağmen koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır neredeyse kimsenin çıkmadığı İzzet Baysal Caddesi'nde, caddeye giriş yasağının kaldırılması, hafta sonu ve havaların güzel olması ile birlikte insan yoğunluğu artmaya başladı.

Caddeye çıkan vatandaşların, maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu gözleniyor.

Hafta içi bankaların açık olması sebebiyle Bankalar Meydanında göze çarpan hareketlilik, hafta sonu olması nedeniyle neredeyse yok denilecek seviyede gözleniyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların hafta sonu ve havanın da güzel olmasına rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri de gün boyu gerek açık alanda gerekse iş yerlerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Yine namaz vakitlerinde ezan öncesi camilerden ve belediye hoparlöründen anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.