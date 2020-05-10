Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bartın, Bolu ve Düzce'de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ile caddeler boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Sakarya'daki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, Uzun Çarşı ve Donatım Park kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Sokaklarda, sadece temizlik işçileri ile çalışma izni olan iş gruplarından çalışanlar görülürken, polis ve zabıta ekipleri merkezi noktalarda kısıtlamaya uymayanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kocaeli

Kocaeli'de, şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yenicuma ve Sabri Yalım parklarında genel olarak sessizlik hakim oldu. Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan, ancak istisna uygulanması kapsamında ilk defa sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, Kent Meydanı ve Yürüyüş Yolu'nda kısmen yoğunluk oluşturdu.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ve kamyonların oluşturduğu gözlendi.

Zonguldak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Şehrin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önünün yanı sıra park ve sahiller de boş kaldı. İstisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermeyen ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddelerinin yanı sıra Spor Sokak'ın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla şehrin en işlek meydan ve caddelerinde sakinlik yaşanıyor.

Kentte pazar günü ve güneşli bir hava olmasına rağmen vatandaşlar zorunlu olmadıkça evde kalmayı tercih etti.

Şehir içi ulaşımın ana arterleri olan güzergahlar büyük oranda boş kaldı.

Bolu

Bolu'da Kovid-19'la mücadele kapsamında vatandaşların büyük oranda "Evde kal Türkiye" çağrısına uyduğu görüldü.

Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi, Karaçayır Mahallesi ve Atatürk Orman Parkı'nda vatandaşların çağrıya uyduğu, zorunlu olarak dışarıda olanların ise maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği görüldü.



Kent genelinde polis, bekçi ve zabıta ekipleri tarafından kontrol ve denetimler devam ediyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların hafta sonu ve havanın da güzel olmasına rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan, bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri de gün boyu gerek açık alanda gerekse iş yerlerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Cami ve belediye hoparlöründen anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı gözlendi.

Kentin zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca Karabük Valiliğince anonslarla vatandaşlara sık sık "Evde kal" çağrısı yapılıyor.



Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.