Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Drone - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bartın, Bolu ve Düzce'de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ve caddeler boş kaldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sakarya'daki cadde ve merkezlerde sessizlik hakim oldu. Kentin işlek yerlerinden Karaağaç ve Atatürk bulvarları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, Uzun Çarşı ve Çark Caddesi kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Sokaklarda sadece temizlik işçileriyle çalışma izni olan iş gruplarından çalışanlar görülürken polis ve zabıta ekipleri merkezi noktalarda kısıtlamaya uymayanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.