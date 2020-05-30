Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına Karabük, Bolu, Düzce ve Bartın'da büyük oranda uyulurken, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ile caddeler boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 02:38 Kaynak: AA
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