Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına Karabük, Bolu, Düzce ve Bartın'da büyük oranda uyulurken, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ile caddeler boş kaldı.