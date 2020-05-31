Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına Karabük, Bolu, Düzce ve Bartın'da büyük oranda riayet edilirken, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta da meydan ve caddeler boş kaldı.

Sakarya'da, sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Tarihi Uzun Çarşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde devriye görevini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, izin belgesi denetimi gerçekleştiriyor.

Ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına müsaade etmiyor. Kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyelerinden birine ulaştı.

Yılın her dönemi yoğun olan Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi, Kent Meydanı ile Cumhuriyet, Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ve kamyonlar oluşturdu.

Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirilen kentin salgın öncesi en işlek noktası İstanbul Caddesi ve çevresinde alınan önlemler nedeniyle sessizlik hüküm sürüyor.

Ekipler, vatandaşların maske takma zorunluluğuna riayet edip etmediğini kontrol ediyor.

Yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirilen alanlarda denetimler devam ediyor.

Kovid-19 salgını sürecinden normalleşme dönemine geçiş kapsamında yarından itibaren faaliyete geçecek olan kentteki birçok esnaf bu kapsamda iş yerlerinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de kentin normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Park ve sahillerin de boş kaldığı kentte polis ekipleri, görevliler dışında sokakta kimsenin bulunmasına izin vermiyor.

Karabük

Karabük'te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan meydanlar, caddeler ve sokaklarda "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Bariyerlerle kapatılan caddelerde görev yapan ekipler, vatandaşların maske takmadan ve sosyal mesafe gözetmeden yürümelerine izin vermiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük oranda sessizlik hakim.

Kentin normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ve Kent Meydanı'nda ise yaya hareketliliği olduğu görüldü.

Vatandaşlar, polis ve bekçiler tarafından maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.

Öte yandan, kentin en yeşil alanı olarak bilinen Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda da sessizlik yaşanıyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin de maske taktığı görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarıyor.

Öte yandan, camilerden ve zabıta ile polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşlardan evde kalmaları isteniyor.