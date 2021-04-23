Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'nin en yoğun yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu kısıtlama kapsamında boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf olan az sayıda kişi bulunuyor.

Polis ekipleri, D-100 kara yolu ile D-130 kara yolunda oluşturulan uygulama noktalarında trafiğe çıkanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Bolu

Bolu'da, kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında dışarıda bulunanlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Sokaktaki kişilerin kısıtlamadan muaf olduklarına dair belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor.

Ayrıca, şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında denetim noktaları oluşturuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, giriş-çıkış yapan araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izni olup olmadığını kontrol ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kentte kısıtlamanın ilk anlarından itibaren cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Bülent Ecevit Bulvarı, Davut Fırıncıoğlu ve İskele Caddesi'nde az sayıda aracın bulunduğu görülen kentte polis, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kavşaklarda kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri de izin belgesi kontrolü yapıyor.

Sakarya

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sessizlik hakim.

Normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı park ve meydanlar kısıtlama kapsamında boş kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Karabük

Karabük'te kentin yoğun caddelerinden Kemal Güneş, Fevzi Fırat, Albay Karaoğlanoğlu ve Kent Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da sessizlik hakim oldu.

Kentin belirli alanlarında uygulama noktaları oluşturan polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de kentin yaya ve araç trafiklerinin en işlek olduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Kültür Sokak ve Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinde ise polis ve zabıta ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.