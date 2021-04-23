Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Düzce'de kentin yaya ve araç trafiklerinin en işlek olduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Kültür Sokak ve Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunda polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinde ise polis ve zabıta ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.