Son dakika haberleri! (Drone) Sokaklar sakin - Son Dakika

Son dakika haberleri! (Drone) Sokaklar sakin

06.12.2020 12:39

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayan ve yarın sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve meydanlar boş kaldı.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakimdi.

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan Donatım Park da sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkan vatandaşlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Kocaeli

Kocaeli'de normal zamanda kentin işlek güzergahlarından Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu, Alemdar ve Fethiye caddeleri ile çevresi, Cumhuriyet Parkı, kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkanın olmadığı kentte, önlem alan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Düzce

Düzce'de kentin en işlek adreslerinden İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkan vatandaşlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkan olmadı.

Ayrıca bazı vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, market ve manavlara giderek alışveriş yaptı.

Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Karabük

Karabük'te kısıtlamanın ikinci gününde de yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürdü. Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar yollarına devam etti.

Bolu

Bolu'da kısıtlamaya ikinci gününde de büyük oranda uyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentin en işlek cadde, sokak ve parklarında, yollarda denetimler yürütülüyor.

Ekipler oluşturdukları 16 noktada kısıtlamaya uymayanlara idari para cezası kesiyor.

Kentin en işlek caddesi olan ve sessizliğe bürünen İzzet Baysal Caddesi drone ile görüntülendi.

Bartın

Bartın'da vatandaşların normal zamanda yoğunluk oluşturduğu Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Kent merkezindeki meydanlar ile ana caddeler drone ile görüntülendi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Amasra ilçesindeki sahiller ve parklar da kısıtlama kapsamında en sakin günlerinden birini yaşadı.

Son dakika haberleri! (Drone) Sokaklar sakin
Son dakika haberleri! (Drone) Sokaklar sakin
Son dakika haberleri! (Drone) Sokaklar sakin
Son dakika haberleri! (Drone) Sokaklar sakin

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! (Drone) Sokaklar sakin - Son Dakika


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