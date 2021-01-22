Son dakika haberi... ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde meydanlar sessizliğe büründü.

Zonguldak

Zonguldak'ta normalde yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi olan Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.