Son dakika haberi... ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Son dakika haberi... ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
22.01.2021 21:17
Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde meydanlar sessizliğe büründü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde meydanlar sessizliğe büründü.
Zonguldak
Zonguldak'ta normalde yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi olan Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.
Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.
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