Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kısıtlamasında sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama dolayısıyla kentin işlek cadde, bulvar ve meydanlarında trafik ve yaya hareketliliği yaşanmadı.

Muafiyeti bulunanların Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmi hareketliliğe neden olduğu kentte,

Millet Bahçesi ve Donatım Park gibi alanlar boş kaldı.

Emniyet ve zabıta ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.