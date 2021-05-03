Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin dördüncü gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın dördüncü gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kısıtlama dolayısıyla kentin işlek cadde, bulvar ve meydanlarında trafik ve yaya hareketliliği yaşanmadı.

Muafiyeti bulunanların Serdivan ilçesi ile merkezde Atatürk Bulvarı, Yeni Cami Meydan, Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmi hareketliliğe neden olduğu kentte, Millet Bahçesi ve Donatım Park gibi alanlar boş kaldı.

Bazı vatandaşlar güvercinlere yem verirken, belediyenin park ve bahçeler ekipleri, refüj ve kavşaklarda peyzaj işlemi gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı'nda sessizlik hakim oldu.

Bolu, Bartın, Düzce, Karabük ve Kocaeli'de ise cadde ve sokakları kısıtlamadan muaf olanlar ile sokak hayvanları paylaştı.

Kolluk kuvvetleri denetimlerini sıklaştırırken, trafik ekipleri kavşaklarda oluşturdukları kontrol noktalarında izin belgesi kontrolü yapıyor.