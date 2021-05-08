Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin dokuzuncu gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın dokuzuncu gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri, kısıtlamadan muaf olan kişilere ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de Kent Meydanı, Fethiye ve İstiklal caddeleri, Yürüyüş Yolu, Yenicuma ile Fevziye camilerinin parkları en sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Bazı caddelerde kısıtlamadan muaf olan az sayıda kişi bulunuyor.

Karabük

Karabük'te de normal zamanlarda yoğun olan cadde ve meydanlar ile araç trafiğinin oluştuğu bulvarlar boş kaldı.

Uygulama noktalarında zaman zaman araç kuyrukları oluşan kentte, polis ve jandarma ekipleri, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor.

Düzce

Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik hakim.

Kentin, Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam ediyor.

Bolu

Bolu'nun normal zamanda işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekiyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca bugün kurulmasına izin verilen mahalle pazarlarında zabıta, polis ve bekçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın normal zamanda en işlek yerlerinden Gazipaşa Caddesi ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde, "tam kapanma" sürecinin dokuzuncu gününde de sessizlik hakim oldu.

Bariyerlerle kapatılan kentin bazı noktalarında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.