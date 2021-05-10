Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin 11'inci gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın 11'inci gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Atatürk ve Karaağaç bulvarları, Çark ve Ankara caddeleri, Tarihi Uzun Çarşı, Aynalı Kavak Çarşısı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde tam kapanma nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kocaeli

Kocaeli'de cadde ve meydanlarda hakim olan sessizlik devam ediyor. Kentin işlek yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda, istisna kapsamında az sayıda kişi bulunurken, belirli noktalarda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, araçlardakilerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Karabük

Karabük'ün yoğun adreslerinden Kemal Güneş, Menderes, Albay Karaoğlanoğlu ve Fevzi Fırat caddeleri ile kent meydanı sessizliğe büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Kent giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ın normal zamanda en işlek yerlerinden Gazipaşa Caddesi ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Bariyerlerle kapatılan kentin bazı noktalarında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokaklar ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.

Kentin Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Bolu ve Bartın'da da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.