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Vaka sayıları artıyor - Son Dakika

Vaka sayıları artıyor

14.02.2022 12:44

Samsun'da Kovid-19 vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre artış gösterdi.

Samsun'da Kovid-19 vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Samsun, 1314,14'lık artışıyla önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 10 şehir arasında 4. sırada yer aldı.

Bir önceki hafta yüz binde 704,83'lük orana sahip Samsun'da kovid-19 vakalar yüzde 86,5 artarken, aşılanma oranı ise yüzde 83,4 oldu.

Vaka sayıları artıyor
Vaka sayıları artıyor
Vaka sayıları artıyor

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Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka sayıları artıyor - Son Dakika


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