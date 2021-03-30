Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

30.03.2021 15:59
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Sakarya'da Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri ve öğrenciler, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankart açarken, trafik polisleri, durdurdukları sürücülere broşür dağıttı, yaya önceliğiyle ilgili hatırlatmada bulundu.

Gönüllülerin "Yaya öncelikli trafik için el ele" yazılı dövizlerle geçitte yayaları yönlendirdiği etkinliğe, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yetkililer katıldı.

Emiroğlu, gazetecilere, 2010 yılında 100 binde 13,4 olan trafik kazalarındaki yaralamalı ve ölümlü kaza oranlarının 2020'de 5,8'e düşerek yüzde 50'nin üzerinde azaldığını belirterek, yaya öncelikli trafik anlayışının hakim olması için bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Farkındalık çalışması kapsamında 240 personelle 252 noktada uygulamalara başladıklarını aktaran Kaya da sürücülerin yayalara saygılı olmaları ve kurallara uymaları gerektiğini kaydetti.

Bolu

Bolu Valiliği önünde düzenlenen etkinliğe, Vali Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Trafik kazaları nedeniyle ülke genelinde çok büyük acılar yaşandığını belirten Ümit, alınan tedbirler sayesinde kentteki kaza oranlarında büyük düşüş sağlandığına dikkati çekti.

2020'nin ilk 3 ayında 104 kaza olurken bu sene 80 kazanın meydana geldiği bilgisini paylaşan Ümit, "Bu, D-100, D-750, Anadolu Otoyolu ve diğer tüm kara yollarımız dahil olmak üzere yapılan tespitlerdir. İl merkezindeki kazalarımız çok daha az. Yaya önceliği konusunda Bolu gerçekten örnek bir il konumunda. Sürücülerimizin dikkati sayesinde herkes güven içerisinde yolları kullanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ümit, daha sonra yaya geçidine kırmızı çizgi çizerek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Düzce

Düzce'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği, Vali Cevdet Atay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Azmimilli İlkokulu önünde ellerine fırça alan ve çeşitli pankartlar taşıyan öğrencilerle yaya geçidini boyayan Vali Atay ve protokol üyeleri, daha sonra araçları durdurarak sürücülere kuralları hatırlattı.

Atay, amaçlarının yaya önceliği konusunda farkındalık yaratıp bilinci artırmak olduğunu vurguladı.

Bartın

Bartın'da da Vali Sinan Güner, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş'la Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Bu sembolik çabanın karşılığını beklediklerini ifade eden Güner, "Zaman içerisinde oturacağını düşünüyorum. Bu, bir kültür ve eğitim meselesi. Hayatın parçası haline gelmesi icap ediyor. Tekrar bunu vurgulamak için buradayız. Yaya önceliği, trafikte kırmızı çizgimiz." ifadesini kullandı.

Daha sonra araç sürücülerine broşür ve düdük dağıtıldı.

Karabük

Karabük'te de uygulama kapsamında Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi'ndeki yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

Etkinliğe Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yaya önceliğini vurgulamak adına bütün ülkede olduğu gibi Karabük'te de bu etkinliği düzenlediklerini aktaran Gürel, herkesin kurallara uyması gerektiğini kaydetti.

Gürel, çocuklara hediyeler vererek yaya önceliği konusunda ailelerini uyarmalarını istedi.

Kocaeli ve Zonguldak'ta da uygulama kapsamında yaya geçitleri, protokol üyelerince kırmızıya boyandı.

Batı Karadeniz, Jandarma, Marmara, Albay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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