Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Yoğun Sis

Düzce'de sis, kent merkezi, D-100 kara yolu Çoban, Kervan ve Doğanlı kavşakları ile D-655 Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda etkisini gösteriyor.

Düzce'de sis, kent merkezi, D-100 kara yolu Çoban, Kervan ve Doğanlı kavşakları ile D-655 Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda etkisini gösteriyor.



Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.



Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücülere sise karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

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