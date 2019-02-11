Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Yoğun Sis
33 dakika önce
Düzce'de sis, kent merkezi, D-100 kara yolu Çoban, Kervan ve Doğanlı kavşakları ile D-655 Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda etkisini gösteriyor.
Düzce'de sis, kent merkezi, D-100 kara yolu Çoban, Kervan ve Doğanlı kavşakları ile D-655 Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda etkisini gösteriyor.
Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücülere sise karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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