Son Dakika Haberleri: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Yoğun Sis

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Yoğun Sis

33 dakika önce

Düzce'de sis, kent merkezi, D-100 kara yolu Çoban, Kervan ve Doğanlı kavşakları ile D-655 Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda etkisini gösteriyor.

Düzce'de sis, kent merkezi, D-100 kara yolu Çoban, Kervan ve Doğanlı kavşakları ile D-655 Zonguldak-Düzce bağlantı yolunda etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücülere sise karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Doğanlı, Düzce, Zonguldak, Güncel
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