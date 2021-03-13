Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 4 il, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları, Atatürk Bulvarı, Donatım Park ve Millet Bahçesi, sessizliğe büründü.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de kısıtlamanın başlamasının ardından kent merkezi sessizliğe büründü.

Emniyet güçleri, uygulama noktalarında denetimlerde bulundu.

Kentin en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayan kimsenin sokağa çıkmasına izin vermiyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta genellikle yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi, polis ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddeleri sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlere başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.