Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak ve Anıtpark Meydanı boş kaldı.

Emniyet güçleri, uygulama noktalarında denetimlerde bulundu.

Dışarıdakilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, muafiyeti bulunmayan kimsenin sokağa çıkmasına izin vermiyor.