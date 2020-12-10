Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den Suriye'ye İHH yardım tırları gönderildi - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den Suriye'ye İHH yardım tırları gönderildi

10.12.2020 14:03
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den Suriye'ye İHH yardım tırları gönderildi, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da toplanan yardımları taşıyan tırlar Suriye'ye uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da toplanan yardımları taşıyan tırlar Suriye'ye uğurlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programında konuşan İHH Kocaeli Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hatip Erkınay, bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü olduğunu hatırlatarak, farklı coğrafyalarda devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler ve siyasi problemler gibi nedenlerle milyonlarca insanın zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Her geçen gün binlerce insanın yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi temel insan haklarından mahrum kaldığını belirten Erkınay, "Komşumuz Suriye'de, 2011'den bu yana savaşta 600 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. 12 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Ülkede kalanların 11 milyondan fazlası ise insani yardıma muhtaç durumda." ifadelerini kullandı.

Erkınay, mülteci kamplarında ve harabe şehirlerde yaşayan insanların ağır kış şartlarından olumsuz etkilendiğini, buna ek olarak temel gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 100'ün üzerinde arttığını kaydetti.

İHH olarak "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek, kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeliler için bir yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Erkınay, bu özel günde İHH Kocaeli olarak içerisinde gıda, giyecek ve ısınma malzemeleri olan 12 tırı Suriye'ye uğurladıklarını belirtti.

Erkınay'ın konuşmasının ardından içerisinde insani yardım malzemeleri olan tırlar Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi Kargo sahasında gerçekleştirilen uğurlama programında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi İlyas Yazıcı, dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, doğal afetler ile siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insanın zor şartlar altında hayatına devam ettiğini belirtti.

Konuşmanın ardından 28 ton kömürü taşıyan tır Zonguldak'tan uğurlandı.

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu otoparkında düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Türkiye'den Suriye'ye tırlar gönderildiğini söyledi.

Tırların oradaki mazlumlara fayda sağlayacağını düşündüklerini belirten Sezer, "Sakarya'dan 11 tır gönderiyoruz. Bu tırların ilkini geçen hafta göndermiştik. Buradaki 1 tırın haricinde 3 tır un Mersin, 5 tır patates Nevşehir, 1 tır bulgur Konya'dan kalkacak. Toplam 11 tır oldu. Kampanyanın başlamasından itibaren yanımızda olan MÜSİAD, Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen, YediHilal Derneği'ne ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir birlik ve beraberlik örneği gösterildi." diye konuştu.

İHH Görevlisi Hasan Şengül de farklı coğrafyalarda devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler ve siyasi problemler gibi nedenlerle milyonlarca insanın zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını belirtti.

Bolu

Bolu'da, Karaçayır Mahallesi Gazi Paşa Ortaokulu önünde düzenlenen uğurlama programında konuşan İHH Bolu Temsilcisi Fethi Sarımsakcı, bugünün Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu anımsatarak, böyle bir günde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı bir dönemin yaşandığını kaydetti.

Dünya İnsan Hakları Günü'nde Bolu İHH olarak içerisinde gıda, giyecek ve ısınma malzemeleri olan 3 tırı Suriye'ye uğurladıklarını belirten Sarımsakcı, bu yardımlarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Karabük

Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programında konuşan Genç İHH Karabük Başkanı Mustafa Emir Kurşun, Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı bir dönemi yaşadıklarını anlattı.

Yardım kampanyası kapsamında Karabük'te toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

Bartın

Bartın'da, yardım kampanyası kapsamında Suriye'ye gönderilmek için hazırlanan 1 tır yardım malzemesi dualar eşliğinde uğurlandı.

Valilik önünde düzenlenen programda konuşan İHH İl Başkanı Selami Ünsal, Suriye'de yıllardır zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıları, çocukları ve kimsesizleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Bölgede gıda, temizlik, barınma, yakacak, giysi gibi acil ihtiyaçların devam ettiğini de ifade eden Ünsal, şöyle konuştu:

"Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır."

İnsan Hakları, Kocaeli, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den Suriye'ye İHH yardım tırları gönderildi - Son Dakika


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